Förre landshövdingen om protesterna i Iran: ”Skäms för de som utövar förtrycket”

Minoo Akhtarzand är född och uppvuxen i Teheran, men kom till Sverige 1974 för att studera på universitet – och blev kvar.

– Jag är stolt över att leva i en av världens främsta demokratier, och just utifrån den positionen tycker jag att Sverige ska ställa sig upp och markera tydligt och kraftfullt att vi stödjer kampen och inte accepterar det förtryck som pågår i Iran, säger Minoo Akhtarzand.

Kamp om frihet och mänskliga rättigheter

Hon säger att kampen handlar om mycket mer än bara slöjan, som frihet och mänskliga rättigheter i stort. Och även om tidigare protester har slagits tillbaka av regimen hoppas och tror hon att det blir annorlunda den här gången.

– Det jag vet är att folket av Iran, med sin långa och anrika historia från antika Persien, där dessutom grunderna för mänskliga rättigheter lades en gång i tiden, de har fått nog. Enough is enough, säger hon.