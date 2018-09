Festival i Råbyskogen

Det var genom Statens konstråds initiativ Konst Händer som den tyske konstnären Michael Beutler kom till Råby, för att skapa konst tillsammans med invånarna i stadsdelen. Två år senare avslutas nu projektet med en stor festival.

1968 skapade konstnären Palle Nielsen ”Modellen” inne på Moderna Museet i Stockholm. En kombinerad lekplats och verkstad, där barnens fria lek blev konst. Efter att ha köpt byggskrotet från utställningen och fraktat det till Västerås, satte den nyblivna Råby-bon Irma Sohlman upp ett gigantiskt tält i områdets centrum. Projektet fick namnet ”Ballongen” och blev en kreativ mötesplats i det nybyggda miljonprojektsområdet.

Det är mot den bakgrunden som Michael Beutler nu, nästan 50 år senare, har skapat Råby Planet, med hjälp av invånarna i stadsdelen. Det deltagarbaserade konstprojektet har engagerat många Råby-bor under våren och sommaren. I den lekfulla verkstaden byggs just nu även det permanenta konstverket The Shrine, ett slags tempel för den fem meter höga bollen som ska rullas genom Råbyskogen under lördagen.