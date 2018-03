Fler bostäder och höjd elevpeng ger bättre integration i Västerås tror politiker

– Vi har under flera år legat lågt när det gäller elevpengen, vi har succesivt ökat den under mandatperioden och det måste vi fortsätta göra anser Vicki Skure Eriksson (C) ordförande i grundskolenämnden i Västerås. Hon delar också Mats Jensens uppfattning att det är viktigt att titta på hur de ökade anslagen i så fall ska användas.

–Vi har från och med i höstas infört kuratorer på alla våra låg och mellanstadieskolor och det är något som rektorerna har sagt har hjälpt dom i arbetet att stärka den psykosociala situationen i skolorna.

Jenny Boström (L) 2;e vice ordförande i grundskolenämnden vill också höja elevpengen.

– Vi har en av Sveriges absolut lägsta skolpeng, vi behöver inte ligga högst men vi ska absolut inte ha den lägsta. Vi måste höja vår skolpeng för att ge skolorna dom grundläggande förutsättningarna för att arbeta med dom här frågorna. Det saknas mycket resurser på skolorna idag.

– Det absolut viktigaste är förstås läraren i klassrummet. Vi vill ju tillexempel att lärare som jobbar i särskilt utsatta skolor ska ha högre lön och att det ska finnas bättre förutsättningar på den skolan. Vi vill också införa tvålärarsystem i de lägre åldrarna.

Bostadssegregeringen ett problem även i Västerås

Vissa kommunala skolor i redan segregerade områden har sedan tidigare tagit emot en större andel nyinvandrade än andra, samtidigt har ofta samma skolor svårt att locka behöriga lärare.

– Vi behöver locka dit duktiga lärare, ha ett hållbart ledarskap tillexempel med fler biträdande rektorer och jobba med kunskap kring nyanländas lärande, säger Vicki Skure Eriksson(C)

– När det gäller bostadssegregationen vill vi från Centern möjliggöra olika typer av byggnation för människor av olika bakgrund i hela kommunen. Vi ser också att det fria skolvalet är jätte viktigt, det vill säga att alla får möjlighet att välja skola.

Även Liberalernas Jenny Boström ser bostadsbyggandet som ett sätt att motverka segregationen.

– Vi måste blanda upp boendeformerna på ett bättre sätt i respektive bostadsområde. Det får inte vara för mycket villor, hyresrätter eller bostadsrätter. Det måste vara en bra blandning för att få in alla delar av samhället i ett område.