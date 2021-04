Flera trafikolyckor under morgon – inre befäl varnar för halt väglag

– Det blir lömskt på vägarna när temperaturen sjunker under natten och skapar halka, säger Johan Gagnert inre befäl vid Räddsam Mälardalen.

Den första olyckan inträffade klockan 05.27 på E18 vid Säby där en man i personbil kört in i mitträcket och sedan vidare in i ett träd. Mannen fördes till sjukhuset med oklara skador.

Strax efter klockan sex på morgonen inträffade nästa olycka när en lastbil kolliderade in i mitträcket på E18 från Trafikplats Morgendal i Köping, i riktning mot Örebro. Arbetet med att bärga lastbilen pågick under morgonen och trafikverket uppskattar att det kommer att vara svårt att ta sig fram på vägen fram till klockan 16 på tisdagseftermiddagen.

De hänvisar trafikanter att köra väg 252 via Kolbäck och sedan väg 558 mot Köping för att komma ut på E18.

Klockan 07.52 fick räddningstjänsten larm om ytterligare en trafikolycka på E20 utanför Kungsör där en personbil kört in i mitträcket. Därefter kolliderade en lastbil med personbilen. En person ska ha klagat på nacksmärtor. Vägen städades och framkomligheten var återställd vid klockan 09 på morgonen.

– Många har kanske hunnit byta till sommardäck och så kommer kylan tillbaka vilket gör det extra riskabelt att köra, sa polisens presstalesperson Tobias Ahlén under morgonen.