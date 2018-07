Flera viltolyckor det senaste dygnet

Polisen har fått in flera samtal om viltolyckor under det senaste dygnet. Det är framförallt bilförare som själva har kört på djur som ringer in, men också personer som har kört förbi påkörda djur som ligger längs vägen. Det handlar om älg, rådjur och vildsvin.

-Det är om vanligt viktigt att hålla avstånd till framförvarande bil, och extra uppsikt när man ser en viltskylt, säger Johan Kockum, kommunikationschef vid region Mitt.

Torkan som råder kan vara en förklaring till det ökade antalet viltolyckor, då djuren kan bli rörligare i jakt på vatten och föda.

-Älgar trivs som bäst under regniga och kalla somrar. Det är svårt för dem att hitta föda nu. Vilket leder till att de hamnar i en fysiskt sämre kondition och då blir det mindre kalvar, berättar Louise Hämäläinen, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland.