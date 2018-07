Det fanns över 334 000 traktorer i trafik registrerade i landet i fjol. Det visar siffror från Trafikanalys som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

Här i länet finns flest traktorer registrerade i Sala och det lägsta antalet finns i Fagersta. Ser man till traktorer per 1 000 invånare ser det lite annorlunda ut. Sala toppar fortfarande statistiken med 84 traktorer per 1 000 invånare medan Västerås är kommunen med lägst ”traktortäthet”. I Västerås finns 11 traktorer per 1 000 invånare.