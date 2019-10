Flicka våldtogs på 24-årings toalett – döms till fängelse

Mannen, hans flickvän och hennes vännina, som båda är i tonåren, hade bestämt att de skulle umgås i mannens lägenhet den 31 augusti i år. Flickorna hade bett mannen köpa sprit till kvällen vilket han gjorde. De lagade mat, åt middag och drack tillsammans. Alla tre berättar i förhör att stämningen var god och att samtalsämnena började handla mer och mer om sex. De tog bilder när de dansade och kysste varandra. Flickorna drack snabbt och var uppe i åtta shots när mannen bara hunnit dricka en. Efter ett tag behövde väninnan kräkas.

Kvällen urartade

Hon gick in på toaletten och märkte sedan hur 24-åringen kom in för att hjälpa henne. Till en början klappade han henne på ryggen men blev alltmer närgången och tvingade sig till slut på henne. Efter första våldtäkten gick alla tre och la sig i mannens säng. Under tidig morgon vaknade väninnan i soffan. Hon vet inte hur hon hade hamnat där men mannen låg över henne och hade fått av henne kläderna. Han våldtog henne en andra gång.

Förnekar gärningarna

I förhör berättar mannen att han aldrig våldtog väninnan på toaletten men förstår om hon minns fel eftersom han klappade henne på ryggen. På morgonen hade de, enligt honom, sex i soffan och väninnan var med på det. Mannen erkänner dock att han köpte ut alkohol till flickorna.

Rätten har valt att gå på väninnans berättelse bland annat eftersom hon berättar ”på ett detaljerat, nyanserat och sammanhängande sätt”. De menar också att hennes version av händelsen stärks eftersom hon berättar saker som är besvärande för henne. Väninnans berättelse stämmer också överens med flickvännens berättelse och anteckningarna som polisen gjorde i samband med anmälan dagen efter våldtäkterna. Rätten menar också att väninnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation då hon var berusad och sov när hon våldtogs.

Förutom fängelse och utvisning döms mannen att betala 165 000 kronor i skadestånd till väninnan.