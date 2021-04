Hemvärnet samlar in 40 000 coronatester åt FHM – följ med på operation Gloria 14

För att få en översikt på hur smittspridningen ser ut i landet inför fas-4 vaccinationen, har Folkhälsomyndigheten skickat ut 40 000 slumpmässiga coronatester. Testerna samlas sedan in av hemvärnet där uppdraget går under namnet operation Gloria 14. Anledningen till att det är just Gloria 14 är pågrund av att man vid 14 tidigare tillfällen gjort liknande insamlingar av självtester.

– Vi samverkar med försvarmakten och understödjer Folkhälsomyndigheten i insamlingen av självtester som personer i Västmanlands län har fått, säger Mattias Björlestrand.

I klippet följer vi med när hemvärnet hämtar coronatester.