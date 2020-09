Fritidsbanken i Hallstahammar samlar begagnad friluftsutrustning – hoppas öppna i vinter

Fritidsbanken är ett koncept där invånare kan låna sport- och friluftsutrustning gratis – likt böcker på biblioteket. Fritidsbanker finns redan i de flesta av Västmanlands kommuner.

I Hallstahammar är nu förhoppningen att kunna öppna i november, i Eldsbodahuset med öppettider två dagar i veckan till en början.

Kommunen står för lokalen, inventarier och driftskostnader. Fyra lokala föreningar ska bemanna och sköta ruljansen: HSK fotboll, Ekeby bollklubb, IKBK Hallsta och PRO.

– Det beror på hur mycket saker vi får in under lördagen hur vi går vidare, men det är roligt för vi har redan fått in golfbagar, utförsåkningsutrustning, flytvästar och annat, säger Jan Fagerström.

Insamlingen är öppen 10-14 i Eldsbodahuset lördag 19 september.