Fuskande studenter tar mycket resurser i anspråk på MDH

Att antalet studenter som åker fast för fusk ökar, vilket VLT först med att berätta. Enligt VLT var det under 2019 30 procent fler studenter som stängdes av från sina studier jämfört med 2018.

När SVT når disciplinnämnden bekräftas bilden av att fusket ökar.

– Det har skett en ökning av ärenden som vi i disciplinnämnden får avgöra de senaste åren, det ser likadant ut i hela landet, och det är klart att det tar mycket resurser i anspråk, säger Cristina Perez, högskolejurist MDH.

Under 2019 inkom 127 anmälningar till nämnden och i dessa kan fler än en student per anmälning ingå. 103 studenter stängdes av under 2019.

– Det kan vara olika vad gäller tiden, men normalt stängs studenten av i 4-6 veckor, säger Cristina Perez.

Hittills i år har 27 anmälningar inkommit, varav tio har hunnit avgöras av nämnden. Av dessa har sju studenter stängts av från sina studier.