Höga häckar ska anmälas snabbare i Hallstahammar för att undvika trafikfara

I Trafikverkets bestämmelser står det vilka regler en häck måste följa för att skapa en säker trafikmiljö. Bland annat att häcken inte ska sticka ut på vägbanan och att den ska vara 80 centimeter hög i samband med kurvor, uppfarter och korsningar.

Tidigare har gatu- och parkavdelningen haft hand om första kontakten med att få in anmälningar om för höga häckar och sedan skicka vidare de till bygg och miljöförvaltningen, men uppföljningarna har tagit lång tid.

Kommunen har därför bestämt sig för att bygg- och miljöförvaltningen får in anmälningarna och tar tag i problemet på en gång med snabbare handläggning.

Kan få böter

När anmälningen har kommit in har husägaren en till två veckor på sig att klippa häcken. Den exakta tiden beror på hur trafikfarliga häckarna är. Om häckarna inte klipps i tid kommer kommunen att klippa häcken för en summa fastighetsägaren debiteras för.

– Det är en avgift för själva arbetet att ta bort det trafikfarliga, så priset skiljer sig beroende på hur mycket det är.

Inspektionen sker främst via anmälningar som de får in, men de kan även hända att kommunen själva åker ut och inspekterar områden. Höga häckar kan anmälas året om, men det är vanligare under våren och sommaren.

– Det blir extra uppmärksammat när de är grönt och när de växer igen, säger Andras Törnblom.

I klippet berättar villaägaren Ove Nilsson varför han tycker det är viktigt att fastighetsägare klipper sina höga häckar.