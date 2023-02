Isskulptör tog fram motorsågen i Stadsparken

– Det här är vad jag gör vinter som sommar och det är ganska slitigt och tungt men väldigt kul, säger Lennart Landh, som i grunden är konditor men numera jobbar heltid som isskulptör.

Helgens uppdrag går ut på att ordna en oväntad picknickplats i Stadsparken, som enligt Västerås stad ska förvandlas till ett snö- och islandskap under ett par dagar.

Tror du att sofforna håller till imorgon kväll, om många sätter sig här och fikar?

– Ja det är jag ganska säker på, så länge blir de inte sittande, säger Lennart Landh.

I klippet visar Lennart hur det går till att fixa sig ett vintermöblemang – don't try this at home...