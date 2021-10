Här undersöks mystiskt monument vid Anundshög: ”Det är spännande”

– Projektet har hållit på sen 2006. Det var då som stolpraden hittades. Vi hoppas på att få mera precisa dateringar av monumentet den här gången, säger Sara Hagström Yamamoto, intendent Västerås stad.

Det är samma forskarteam som var här 2017 och 2018 som nu kommer tillbaka. En av arkeologerna är Alexandra Sanmark professor i medeltidsarkeologi University of the Highlands and Islands i Skottland.

– Det här är tredje gången vi kollar just på stolphålen. Vi har fått olika dateringar här innan. Från 300-tal till 1200-tal. Nu har vi valt ut några stolpar för att förhoppningsvis få ut lite bättre material att tidsbestämma, säger Alexandra Sanmark.

Se när arkeologerna undersöker stolphålen vid de nya utgrävningarna i klippet ovan.