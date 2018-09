KD bryter samarbetet med S i Västerås

Det som tidigare kallades Västeråsalliansen och som styrde kommunen mellan 2010 och 2014.

Bryter med S

–Vid vårt möte igår är medlemmarna tydliga att de tror vi får mer genomslag i ett samarbete med allianspartierna och MP istället för Socialdemokraterna som vi haft den senaste mandatperioden, säger Amanda Agestav (KD) nuvarande kommunalråd Västerås.

Den senaste mandatperioden har S, C, KD och MP haft ett majorotietssamarbete i kommunen.

Teljebäck: ”ingen kommentar”

Kommunstyrelsens nuvarande ordförande Anders Teljebäck (S) har inga kommentarer i nuläget.

C vill ha inflytande

Nuvarande kommunalråd Lars Kallsäby (C) säger att det just nu pågår samtal med flera partier från Centerpartiets sida och att det viktigatse för dem är att hitta ett majoritetsstyre där man ser ett så stort inflytande från C som möjligt.