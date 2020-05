Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Klart: Fridnässkolan i Västerås byggs ut Foto: Melker Blomberg / SVT Visa alla (3)

Klart: Fridnässkolan i Västerås byggs ut

Under fredagen skrev kommunen under ett avtal om att bygga ut Fridnässkolan i Västerås. Skolan som idag rymmer drygt hundra elever ska i framtiden kunna rymma cirka 350 skolbarn.

– Vi har under många år levt i osäkerhet om skolan ska vara kvar eller om vi skulle behöva flytta någon annanstans. Vi på skolan är väldigt glada att beslut nu äntligen är taget, säger Cecilia Björk, rektor på Fridnässkolan.

Turerna har varit många runt skolan som ligger i ett hus byggt 1900 på Stallhagen. Framförallt har bråket handlat om vad som ska hända med tennisbanorna och den privatägda marken bredvid skolan. – Det fanns tidigare beslut att sälja kommunens tennisbanor och bara bygga bostäder. Det var det mycket tjafs och bråk om. Nu har vi lyckats få till att använda en del av marken för att få till en ny skolbyggnad, säger Jesper Brandberg (L), ordförande i fastighetsnämnden. Genom att samarbeta med markägaren så kan kommunen bygga en större skolbyggnad än om den endast byggts på den kommunala marken. Enligt samarbetsavtalet ska markägaren bygga och äga den nya skolbyggnaden och kommunen sedan hyra den, genom ett 15-årigt avtal. – Vi får nu till en större byggnad än vad vi skulle få om vi byggde den själva på den kommunala marken. Nu kan vi också ha specialsalar för idrott, hemkunskap, slöjd och så vidare, säger Jesper Brandberg. Nästa steg i processen blir att ta fram en detaljplan. När den är klar och vunnit laga kraft tar det enligt kommunen cirka två till tre år tills skolan kan stå klar.

