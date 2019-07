Kraftigt höjda villapriser i länet

Nationellt sett har villapriserna under juni månad endast stigit med 1 procent. Men i Jämtlands län har villapriserna de tre senaste månaderna ökat med 12,9 procent, tätt därpå kommer Örebro län där ökningen under samma period är 11 procent. På tredjeplats kommer Västmanland.

– Det är en kombination av utbud och efterfrågan. En stor efterfrågan gör att priserna sticker iväg, säger Anders Carlsson, fastighetsmäklare på Länsförsäkringar i Västmanland.

Mindre utbud av villor

De nya siffrorna kommer från Svensk Mäklarstatistik som sammanställts av Länsförsäkringars Fastighetsförmedling. I Västerås är medelpriset för villor just nu 26 751 kronor per kvadratmeter. Bara i köping har villapriserna under en tremånadersperiod ökat med 18,1 procent. I Fagersta har priserna på bostadsrätter ökat med 21,9 procent.

– Det har varit ett mindre utbud av villor och större budgivningar. På bostadsrätter är det ett större utbud i länet, säger Anders Carlsson.

Bra försäljningskvartal

Anders Carlsson berättar även att det just nu är ett bra försäljningskvartal av bostadsrätter och villor vilket kan vara en anledning till ökningen.

– Men vi ser också att säljare och köpare numera har en benägenhet att möta varandra. Köparna anser att det är värt att betala för dessa nivåer, säger han.