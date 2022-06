Kvinnohuset i Västerås lämnade över namninsamling till lokala beslutsfattare

Över 700 namnunderskrifter lämnades under söndagen in till lokala politiker med anledning av minskade anslag till Kvinnohusets verksamhet.

– Det känns fint att så många engagerat sig och att politikerna kommer hit när vi bjuder in till samtal, säger Elin Hedén, verksamhetsansvarig Föreningen Kvinnohuset i Västerås.