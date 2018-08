Läkare skrev ut för mycket läkemedel

Det var efter att tre olika apotek i Västerås anmält att stora mängder av läkemedlet Oxycontin skrivits ut till en patient, som IVO inledde en utredning av läkaren.

Totalt har myndigheten granskat sex patienters läkemedelslistor. I ett av fallen ger IVO läkaren kritik för att ha skrivit ut för mycket läkemedel, vilket möjliggjort en betydligt högre förbrukning än vad som ordinerats.

Enligt beslutet bedömer IVO att läkaren har “underhållit ett läkemedelsberoende hos patienten”.

Recept fanns kvar i systemet

Patienten har bland annat under 59 dagar i slutet av år 2017 hämtat ut 1.548 doser av Oxycontin vilket möjliggjort 24,6 tabletter per dygn när ordinationen varit 3,3 tabletter per dygn.

Läkaren har uppgett att det fanns tidigare recept kvar i systemet som hon inte kunde makulera och patienten kunde därför hämta ut mer läkemedel än vad som var tänkt.