Länsstyrelsen: Klar risk för kampanjer från främmande makt i valet

Emma Svensson, valsamordnare Länsstyrelsen Västmanland

– Säkerhetspolisen (SÄPO) har sagt att det finns en klar risk att det kommer ske någon form av påverkan. Hur det kommer bli, kan bara framtiden utvisa, men en stor risk i dagens snabba mediesamhälle är det så kallade ”fake news”, att felaktiga nyheter sprids och får en bäring, säger Emma Svensson, valsamordnare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Förändringar 2018

Det finns förändringar inför valet 2018. En är att man inte kan rösta på ”Kalle Anka partiet” längre, om inte någon registrerar det som ett parti först.

Men den stora förändringen jämfört med tidigare val, är att man numer inte ska kunna väljas in i fullmäktige utan egen vilja och samtycke. Men att ta sig in i ett parti eller att ”cuppa” sig in, med eller utan det partiets vilja går fortfarande bra om partiet i fråga har en öppen lista på valsedeln.

Johan Söderlund, jurist på Länsstyrelsen Västmanland

– Sverigedemokraterna har i dag i Hallstahammars kommun lämnat in en öppen lista med bara ett namn. Det innebär att alla som bor i Hallstahammar och är valbara kan lämna sitt samtycke och skriva in sig. De fick fem mandat i förra valet och har bara en person på listan, så det betyder att det står fyra stolar tomma, säger Johan Söderlund, jurist på Länsstyrelsen i Västmanland.

Ingen förenklad valprocess i sikte

Det är är många som väntar på en mer förenklad röstprocess över nätet, men de digitala lösningarna på röstandet, via en mobil eller en dator är fortfarande osäkert menar Emma Svensson.

– Min personliga uppfattning är att det kommer dröja länge länge länge om det ens någonsin blir så. Så länge vi har digitala system så finns det en för stor säkerhetsrisk och jag tror att vi i Sverige värdesätter det här manuella och den säkerhet som det medför.

Vi har idag ett robust och säkert system och redo för valet, säger Emma Svensson, valsamordnare Länsstyrelsen i Västmanland.