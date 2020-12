Ljusglimtarna som trots allt hände under skitåret 2020

Utomhuskonsert spred glädje och musik på äldreboende i Västerås

På äldreboendet Trumslagarbacken i Västerås bjuds de boende på underhållning en gång i månaden. Under rådande coronapandemi och besöksförbud så var det inte tala om att ställa in – istället flyttades aktiviteten utomhus.

Här sprids glädje och musik på äldreboendet Foto: Christoffer Söderman / SVT

Här lämnar floristelever över 100 blombuketter till vårdpersonalen på IVA

Personalen på IVA får blommor som tack för den stora insats de gör.



Tobias i Västerås tömde lagret och skänkte skyddsutrustning till sjukhuset

Tobias Johnsson åkte till jobbet och tömde hela lagret på engångshandskar och ansiktsmasker. Sen skänkte han allt till sjukhuset i Västerås.

Förskolebarnens protester gav resultat: ”Mata inte fåglarna”-skyltar sätts upp i Sala.

Efter ett uppmärksammat inlägg i sociala medier och högljudda protester från barnen på Åkra förskola vidtar Sala kommun nu åtgärder för att stoppa fågelmatningen med bröd vid dammarna och Måns Ols.

Förutom att protestera runt dammarna har barnen på Åkra förskola och deras pedagoger både skrivit insändare i Sala allehanda och skickat medborgarförslag till kommunen. Foto: Jenny Berggren/SVT

Lokalt initiativ har samlat in över en halv miljon kronor för att stödja sjukvårdspersonal

Två sociala medier-grupper i Västmanland har samlat in över 500 000 kronor för att stödja sjukvårdare och det lokala näringslivet genom att köpa in luncher.

Barnmorskan Elin spelade in en film för att motverka rykten om cellprov

För att ta död på myter om hur gynekologisk cellprovtagning går till gjorde barnmorskan Elin Åberg en förklarande film och lade ut på sociala medier.

Slutcyklat med pannlampa i Skinnskatteberg – nu sätts belysning upp längs Fagerstavägen

Efter flera år i mörker har nu gång- och cykelbanan längs Fagerstavägen i Skinnskatteberg fått belysning. Efterlängtat av många som rör sig där.



24 belysningsstolpar har nu satts upp längs sträckan där det tidigare inte funnits några alls. Foto: Jenny Berggren/SVT

Lokala Hjälpen vill skapa social hållbarhet i Västerås – utsatta barn fick bokpaket

Den stora skogsbranden, rekordet i antal initiativ under Musikhjälpen förra året, gratisluncherna som delades ut under coronapandemins inledning.

Synligt trä för en varmare miljö – följ med in på nya Vallaskolan i Sala

Byggd för att kunna ta emot 630 barn och för en prislapp på total 220 miljoner kronor. Nyligen stod den klar – Vallaskolans nya F-6-skola.

Klart: Mälardalens högskola blir universitet

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, gav beskedet på en presskonferens, att MDH blir ett universitet.

Daisy och Naemi först i Västmanland att vaccinera sig mot covid-19

Den blev stor uppståndelse när Daisy Jansson, 94, och Naemi Björkman, 93, på söndagseftermiddagen blev de första att få vaccinet mot covid-19 i Västmanland.