Lokalt initiativ har samlat in över en halv miljon kronor för att stödja sjukvårdspersonal

Två sociala medier-grupper i Västmanland har samlat in över 500 000 kronor för att stödja sjukvårdare och det lokala näringslivet genom att köpa in luncher.

– Det går ut på att samla in pengar så vi kan gynna både det lokala restauranglivet och hylla våra vårdhjältar som sliter, säger Kim Norman som startade Tillsammans för Västerås.

Flera initiativ har startat för att hjälpa till eller stödja de som kämpar mot coronaviruset. Till exempel insamlande av sjukvårdsmaterial eller lunch till sjukvårdare. Inom loppet av ett par dagar har två grupper bildats i Västmanland för att stödja sjukvårdarna. Kim Normans grupp drog in strax över 200 000 kronor efter bara två dagar och det dubbla fyra dagar senare. Gruppen Lunch till våra hjältar i Västmanland har samlat in över 20 000 kronor. Nina Deila som startade gruppen menar att det nu levereras lunchlådor från flera olika håll och att en del av initiativen krockar. Målet nu är att köpa in luncher för de insamlade pengarna och sedan planera hur hon kan fortsätta hjälpa sjukvårdspersonalen. – Välviljan krockar och därför känner jag att jag levererar det vi fixat. Sedan drar jag mig ur och roddar in i annat. Det här är precis som en fotbollsmatch. Nu är det problem spring dit och lös det och nu händer sen händer det något på den andra fronten istället. Dela Dela

