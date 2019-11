Salabo lurade till sig 87 000 kronor – användes på spelsajter

Under sommaren och hösten i år ska mannen ha utgett sig att vara vänner till de lurade och via sociala medier skrivit att hans swish inte fungerat. Genom att be om hjälp med en skuld eller räkning har 36 personer i hela landet swishat till honom.

Efter att pengarna har kommit in på olika konton har köp via swish gjorts på spelsajter.

Enligt åtalet ska också sex personer köpt varor av mannen som inte levererats.

Nu åtalas han för bedrägeri och alternativt penningtvätt. Han greps i slutet av oktober och sitter nu häktad. Mannen förnekar brott.