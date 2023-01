Lyckat försök kan ge fortsatta ordningsvakter i Arboga

Han menar att det är bakgrunden till varför försöket med ordningsvakter genomfördes.

– Vissa personer upplever inte alls det här som ett problem, medan vissa gör det och vi har tagit fasta på det som kommun då alla har rätt att röra sig och vistas i de här miljöerna och känna sig trygga.

Tillstånd från Polisen

För att kunna anlita ordningsvakter krävs att man söker ett förordnande hos polismyndigheten. Där får man redovisa varför ordningsvakter ska sättas in, under vilken period och på vilka platser de ska röra sig. Kommunen fick sitt godkännande och vakterna har under hösten vid 12 arbetspass under en period om fyra veckor arbetat bland annat runt resecentrum, Nytorget och Ahlöfsparken.

– Om man tänker på att jobba mot problembilden och trygghetsskapande så ser vi positivt på utfallet, säger Andreas Ahlsén.

Möjlig fortsättning

Nu har försöket sammanfattats i en rapport som politikerna har fått ta del av och en möjlig fortsättning med ordningsvakter undersöks. Inget beslut är alltså taget i kommunen, men möjligheten till en fortsättning finns. Kostnaden för testomgången landade på 100 000 kronor och bekostades helt av Arboga kommun.

– Vi skulle absolut vilja få med handeln på något vis så vi jobbar tillsammans framåt, säger Andreas Ahlsén.

Hör mer om projektet i klippet ovan.