Man från Västerås döms för förberedelse till terroristbrott

Det var under en husrannsakan 2019 som Säkerhetspolisen grep mannen under ett planerat tillslag. Under husrannsakan hittades bland annat filmer, meddelande och annat material som tydde på att mannen planerade eller utbildade sig själv i terrorverksamhet. Bland annat fanns det flera filmer där mannen beskriver hur bomber tillverkas och hur man enklast dödar någon.

– På en film går han omkring i Västerås, stannar utanför en kyrka, och säger ”där skulle man gå in med ett bombbälte”, sa vice chefsåklagare Henrik Olin, som leder utredningen mot mannen tidigare till SVT i samband med att åtal väcktes i målet..

Enligt domen ska brotten skett mellan 2018 och 2019.

