– Vi får in larmet klockan 07.35 på morgonen. Det är allmänhet som ringer in och uppger att det pågår ett bråk. Vi har en patrull där just nu, säger Linda Widerberg, presstalesperson vid polisen, region Mitt vid 09.45.

Kvinnan ska inte behövt föras till sjukhus, enligt polisen. Under morgonen har patrullen genomfört förhör på platsen och därefter beslutat gripa mannen.

– De har gripit en man för en liten stund sedan och han är misstänkt för grov misshandel, säger Linda Widerberg.