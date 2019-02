Mimer: ”Inget som löser sig på en månad”

– Vi vet i nuläget inte hur lång tid det här kan ta, det vet man aldrig i ett så tidigt skede. Vi kommer att kunna erbjuda en lägenhet till alla – men vi har inte 24 tomma lägenheter tillgängliga, säger Maria Eberhardsson, som är kommunikationschef på Mimer.

Flera av hyresgästerna har inte sett sina hem sedan branden, då en del lägenheter inte går att besöka. Andra eskorterades av räddningstjänsten, för att hämta det absolut mest nödvändiga, så som bankkort och mediciner.

– Vi har en tät kontakt med hyresgästerna. Det är såklart en traumatisk händelse, men de flesta är lugna och förstående, säger Maria Eberhardsson.

Kontakt med försäkringsbolagen

En stor del av arbetet handlar just nu om att kommunicera med olika försäkringsbolag, både för Mimers egen, och hyresgästernas räkning. Under fredagen hade de även ett internt möte, där de diskuterade den krisberedskapsplan som de hittills följt, samt frågor som kommit upp under de senaste dagarna.

– Vi försöker se till att vi är på banan, se hur vi kan gå vidare. Det har varit tufft för oss alla, säger Maria Eberhardsson.