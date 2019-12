Minderårig hotade personal med fiskekniv och flydde med roddbåt

Det var under kvällen 26 november som den minderåriga fick ett negativt besked av en anhörig. Det gjorde att hen låste in sig på sitt rum på boendet och förstörde låset så att personalen inte kunde komma in.

Först dagen efter försökte personal ta sig in i rummet för att kolla att allt var okej. Då ska personen i fråga höjt en fiskekniv mot personalen som gjort att personalen backat. Det resulterade i att den minderåriga går ut från boendet och tar sig vidare till en närliggande kanal. Där tar hen en båt och ror ut.

Från och med nu ska låssmed omedelbart tillkallas

Polis och brandkår tillkallades till platsen och den minderåriga fördes till säkerhet samt skjutsades till psykiatrin. Nu anmäler verksamheten sig själva till IVO eftersom personen i fråga varit utan ordentlig tillsyn under flera timmar. Det efter en situation då personen varit upprörd.

Nu efter händelsen ska nya rutiner skapas, bland annat ska en låssmed omedelbart tillkallas om en boende har sönder ett lås i syfte att stänga in sig.