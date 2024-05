Misstänkt sexualbrott på skola i Västerås – medarbetare polisanmäld

Det var vid lunchtid på måndagen som eleverna berättade för en skolkurator om incidenten som de ska ha sett.

– De tyckte att han agerade på ett felaktigt sett. Han var lite för nära en av tjejerna i en årskurs, säger Malin Larsson.

Rektorn stängde direkt av medarbetaren och en polisanmälan har gjorts.

Vad sa medarbetaren om incidenten?

– Han tyckte det var helt absurt, larvigt och överdrivet. Han blev arg och i affekt.

Skolan var under eftermiddagen i kontakt med elevens föräldrar och kommer under tisdagen att prata med den drabbade eleven om vad som hänt. Efter incidenten har man också gått ut med information via skolplattformen om händelsen.

– Sen ska vi försöka bena i det mer i dag för att se vad det handlar om, säger Malin Larsson.