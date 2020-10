Nästan 200 nya fall av covid-19 i Västmanland under vecka 39

Under förra veckan konstaterades sammanlagt 197 fall av covid-19, vilket ska jämföras med veckorna innan, då nivån har legat på högst omkring 50 fall.

Siffrorna som släpptes i dag på Region Västmanlands webbplats visar det sammanlagda antalet konstaterat smittade genom provtagning i vården och egenprovtagning.

Inga dödsfall sedan augusti

Enligt statistiken är ökningen av nya fall den högsta sedan i slutet av juni.

Det totala antalet konstaterade fall är nu 3 128. Ingen har konstaterats död med covid-19 sedan i början av augusti.

Högst andel fall per antal invånare har Västerås kommun, med 12,9 konstaterade fall per 1 000 invånare, följt av Köping med 12,5 och Sala med 11,4. Minst andel smittade har Skinnskatteberg med 3,6 fall per 1 000 invånare.