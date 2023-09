Nyheter från dagen: 21 september

• Inga nya fall av pestsmittade vildsvin – nu stängslas kärnområdet in

Jordbruksverket beslutade under torsdagen att kärnområdet i restriktionszonen ska stängslas in. För de boende innanför stängslet kommer det bland annat att innebära grindar för in- och utpassering i upp till två år. Några nya fall av afrikansk svinpest har inte konstaterats.

• Sex vargar får skjutas i Västmanland: ”Kvoten är lägre i år”

Från och med 2 januari 2024 tillåts licensjakt på sex vargar i Västmanland, en halvering mot året innan. Detta i ett revir som sträcker sig genom Skinnskatteberg, Surahammar, Hallstahammar och Köping.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Hör Daniel Mallwitz, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland om hur många vargar som får skjutas. Foto: SVT/Arkivbild

• Kriminalvården vill ta över bygget av nya polishuset i Västerås: ”Hoppas få besked från polisen snart”

Behovet av häktesplatser är akut och nu vill Kriminalvården ta över bygget av det nya polishuset i Västerås. Detta sedan Polismyndigheten sagt sig vilja bryta kontraktet då bygget blivit för dyrt.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Pernilla Vikström, kriminalvårdschef i Uppsala, vill gärna använda det planerade polishuset för 200 nya häktesplatser. Foto: Iris Tiitto/SVT

Har du ett nyhetstips eller bilder/video från en händelse? Mejla till: vastmanland@svt.se