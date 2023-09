Nyheter från dagen: 26 september

• Osäkert om skidklassikern Engelbrektsloppet kan köras – hela banan ligger i svinpestområdet

2020 ställdes Engelbreksloppet in på grund av snöbrist och året därpå var det pandemins tur att påverka Sveriges näst största skidtävlingen. Med det tunga bagaget kom nyheten om den afrikanska svinpesten som en chock för arrangörerna – bansträckningen ligger inom den smittade zonen. Just nu är osäkerheten stor kring om tävlingen kommer kunna arrangeras.

"Det skulle innebära ett stort tapp" – det blir stora konsekvenser om Engelbrektsloppet inte kan genomföras.

• Belinda bor i svinpestzonen i Fagersta – kan bli instängslad

Byn Ombenning i Fagersta är mitt i den smittade zonen för afrikansk svinpest, ett området där Jordbruksverket snart börjar sätta upp ett långt stängsel som ska begränsa smittan. ”Det känns surrealistiskt”, säger bybon Belinda Wahlfeldt.

Belinda Wahlstedt bor i den smittade zonen för svinpest. Hon kommer att bli ännu mer begränsad av elstängslet som nu ska sättas upp.

• De droppar flaskpost på hemliga platser – om krisen kommer till Västmanland

Under tisdagen genomfördes övningen Matteus 23 i Västmanland, Dalarna, Sörmland och Stockholms län. Scenariot var att all IT och telefoni var utslagen och samhällets olika funktioner var tvungna att kommunicera på andra sätt och hitta snabba budbärare till viktiga meddelanden.

Piloterna i Frivilliga Flygkåren (FFK) övade på att flyga ut flaskor fyllda med sand och hemliga meddelanden till kommunerna i Västmanland.

