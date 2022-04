Nyheter från dagen: 8 april

• Kim deltog i insats på gård med svårt plågade djur: ”Jag och två poliser kräktes”

Upplevelsen av insatsen på en gård där flera djur plågats så svårt att de avlidit har etsat sig fast i minnet hos Kim Lindbom Carlsson.

Hon är föreståndare på ett katthem i Västerås och välkomnar att brottet grovt djurplågeribrott, med hårdare straff, blir verklighet i sommar.

• Strömlöst och inställda bussar och tåg – stor påverkan av snön

Tusentals kunder är just nu utan el, efter det kraftiga snöfall som under torsdagskvällen och natten mot fredag drog in över Västmanland. Mälarenergi meddelade på sin hemsida att vid åttatiden på fredagsmorgonen så var över 2000 abonnenter utan ström.

• Fängelse för västeråsare efter vansinnesfärd i över 200 km/h

Fängelse i två år och fyra månader blev straffet för den västeråsare som körde ifrån polisen på E18 och sedan kraschade. Han döms för bland annat grov vårdslöshet i trafik och grovt vapenbrott.

