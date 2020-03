Oroliga barn och unga ska få extra stöd

Den ideella föreningen Here 4 You i Västerås startar en samtalslinje dit barn och unga kan vända sig för att få stöd under dessa coronatider.

Organisationen arbetar för trygghet och respekt i skolan och eftersom många barn är hemma just nu vill de erbjuda stöd som går att få hemifrån. Förutom att ringa ska den som är orolig eller frågvis kunna skriva via sociala medier eller mejla. Dela Dela

