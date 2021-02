Över 200 000 övertidstimmar för vårdpersonalen i Västmanland – notan 18 miljoner

Mellan 2019-2020 ökade antalet övertidstimmar för vårdpersonal med nästan 40 000 timmar. Totalt blev det över 200 000 övertidstimmar för de omkring 6 000 anställda. Den klinik som haft mest övertid är akutmottagningen som står för cirka tio procent av alla timmar.

– Under våren ställde vi om verksamheten och personalen jobbade då efter ett särskilt schema. Sen under hösten har utmaningen varit större i och med att all annan vård har varit igång, berättar Therese Deutsch.

Läget är stabilt

Just nu är läget för personalen inom hälso- och sjukvården i Västmanland stabilt. Frånvaronivåerna bland personal börjar allt mer gå ner till normalt läge och belastningen inom covidvården avtar allt mer.

– Vi har goda förhoppningar inför sommaren, vi har ett bra bemanningsläge. Bättre än vad det var innan pandemin, fler söker sig till oss och rekryteringen av sommarvikarier har gått bra, säger Therese Deutsch.