Trafikverket meddelar att spårfelet påverkar fjärr- och regiontåg mellan Stockholm och Västerås. Reparationer pågår men de kan i nuläget inte säga när felet är åtgärdat.

SJ meddelar att flera tåg på sträckan ställs in. Tre tåg från klockan 06:00 till 08:30 från Västerås till Stockholm ställs in och lika många tåg till Västerås från Stockholm ställs in under samma tidsperiod, det skriver SJ på sin hemsida.