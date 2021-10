Och under hösten har anmälningarna om personrån som kommit in till polisen i Västerås kommun skjutit i höjden. 27 stycken i september, jämfört med 12 i augusti. Det högsta antalet under hela året.

Enligt Johan Thalberg hos polisen sker det med flera olika tillvägagångssätt.

– Det kan handla om försäkringsbedrägerier, kriminella uppgörelser och föremål som man vill sälja vidare, säger han.

