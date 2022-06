Pressade lustgasförsäljare på pengar – döms till fängelse

Två västeråsare med ett kioskföretag som ägnar sig åt hemleverans fick en beställning på lustgas en eftermiddag i september förra året. Väl på plats möttes de av tre kriminellt belastade stockholmare och några av deras lokala kontakter.

Männen som hade beställt lustgasen började pruta. När de fått igenom prutningen hoppade de helt sonika in i bilen, och krävde mer lustgas och pengar av de två västeråsarna. Under dygnet som följde dödshotades kioskföretagarna med pistol, och både de och deras familjemedlemmar och vänner utpressades på stora summor pengar. Runt 150 000 kronor överfördes via Swish och banköverföring till de två livsstilskriminella.

Fyra döms till långa fängelsestraff

Men en stulen moped skulle bli utpressarnas fall. När polisen kände igen mopeden som männen stulit samma dygn i Västerås kunde en av de misstänkta gripas. De två andra begav sig så småningom hemåt, och greps senare av polisen.

Västmanlands tingsrätt dömer fyra män till långa fängelsestraff, för bland annat människorov, grovt rån och grovt vapenbrott. En 24-årig stockholmare får åtta års fängelse, hans 20-åriga kumpan får sju års fängelse, och den tredje får fängelse i sex år och sex månader. Deras tre kontakter i Västerås döms till fängelse i mellan 1 och 1,5 år för medhjälp till grova brott. En fjärde västeråsare i målet döms till dagsböter för häleri.

De dömda ska också betala stora skadestånd till de två västeråsföretagarna och flera av deras bekanta, som utpressades.