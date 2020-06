Regionens nya beslut: Fri parkering och presentkort till alla anställda

På regionstyrelsens möte under onsdagen klubbades att region Västmanland ska ge all personal en skattefri gåva i form av ett presentkort på 1000 kronor per anställd och möjligheten att parkera utan avgift. Fri parkering gäller retroaktivt från 1 april och fram till sista december i år.

Kostnaden för presentkort och minskade parkeringsintäkter summeras till strax under 10 miljoner kronor. Pengarna tas från medel till för oförutsedda utgifter under 2020.

Inget beslut om lediga dagar

På frågan om några lediga dagar ska ges bort till vårdpersonalen säger ordförande i regionstyrelsen Denise Norström (S) att styrelsen inte planerar att ta beslut om det.

– Det som vi planerar är en gåva av ett värde. Däremot har vi tecknat ett avtal om hållbar arbetstid och där ingår att man ska prioritera att alla ska få fyra veckors semester. Men det planerar varje klinik, säger hon.