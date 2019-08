Foto: TT

Risk för stora regnmängder i Västmanland

Även under torsdagen kommer åsk- och regnväder dra in över Västmanland. Det väntas mer regn än från de skurar som berörde länet under onsdagskvällen och natten mot torsdagen.

SMHI meddelar på sin hemsida att Västmanland är ett av de län där det finns risk för stora regnmängder i samband med åskskurarna som beräknas dra in under eftermiddagen. Det kan enligt SMHI lokalt komma så stora regnmängder att det kan bli översvämningar i källare eller på vägar. Skurarna kan på kort tid ge ifrån sig mellan 35-50 mm regn. Utan ström Nattens åskväder gjorde att flera områden i länet blev utan ström enligt elbolagen. Det meddelar både Mälarenergi och Vattenfall. Kunder i bland annat Arboga, Köping och Hallstahammars kommuner drabbades. Följ utvecklingen För att följa väderutvecklingen, gå in på SVT:s vädersajt och se vår nyhetsrapportering här på SVT Västmanland. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!