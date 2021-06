S, MP, L och C i Västerås: Här måste vi lägga krutet

Under en presskonferens på måndagen meddelande de fyra styrande partierna S, MP, L och C i Utveckling Västerås att de hittills under mandatperioden klarat att genomföra eller påbörja 139 av de 140-punkter de satte som gemensam plattform när de inledde sitt majoritetssamarbete.

Att högskolan ska bli universitet, att det investeras mycket i bostäder, äldreboenden och förskolor i hela kommunen och att man lyckats landa stora företagsetableringar nämns som extra positiva exempel. Också att man vid slutet av det här året kommer att ha fått bort de delade turerna för anställda.

Frågan som fortfarande är ”röd” är den om att bygga ett studentboende i närheten av högskolan. Marken som var tilltänkt har behövts tas i anspråk för annat och nu behövs ett nytt alternativ.

I det stora hela är partierna mycket nöjda med vad de åstadkommit. Men det återstår utmaningar.

I videon sammanfattar politikerna varsin fråga man vill satsa på det kommande året.