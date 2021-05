Så mår arbetsmarknaden och näringslivet i Västmanland: ”Vi börjar se en återhämtning”

Under pandemin har antalet personer som omfattas av varsel ökat. I Västmanland varslades totalt 1 580 personer om uppsägning 2020 – vilket är nästan 600 fler än 2019. Antalet varsel har varit på en hög nivå även under 2021. Totalt har 721 personer varslats om uppsägning under året, varav 129 hittills i maj.

Skillnaderna i arbetslöshet är stora sett över hela landet. Västerbotten till exempel har Sveriges lägsta arbetslöshet på drygt sex procent. I Västmanland uppgick dock arbetslösheten till drygt 10 procent av arbetskraften i april. Jämfört med april ifjol har arbetslösheten ökat med 790 personer.