En av anledningarna är att vägglössen följer med hem efter semestern.

– Det är många svenskar som reser bort över påsken, men tillfälliga boenden under semestern ökar risken att få med sig väglöss hem, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Under de senaste åren har antalet saneringar av vägglöss ökat i landet med 15 procent och i Västmanland genomförde Anticimex 320 saneringar under 2017. Det är 40 stycken fler än vad som gjordes under 2014.