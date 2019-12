Skärpta villkor för användning av musgift: ”Vi välkomnar det”

I november när SVT Nyheter Västmanland besökte Djursjukhuset i Strömsholm, hade de fått in 35 katter och fyra hundar under knappt en månad, som blivit förgiftade. Sedan november har det varit en jämn ström med katter som kommit in.

– Vi välkomnar att villkoren skärps. Med facit i hand så måste nån reagera. Det gäller en ny produkt på marknaden som inte var tillräckligt utvärderad, säger Mia Runnérus, djursjukhuschef på Strömsholm.

De nya villkoren innebär bland annat att medel med alfakloralos endast får användas yrkesmässigt och produkten får inte användas på platser där katter kan kan förväntas förekomma.

– Nu hoppas vi att antalet drabbade djur minskar, säger Mia Runnérus.