Sökinsatsen efter den försvunna mannen i 85-årsåldern avslutas

Under måndagen stängdes vattenflödet i Kolbäcksån av och polisen sökte med helikopter och drönare efter den försvunna mannen. Under kvällen hade polisen återkallat helikoptern för att kontrollera några misstänkta saker i vattnet. Även under tisdagen stängdes vattenflödet av tillfälligt men även denna gång gjordes inga fynd.

Det har varit ett väldigt stort engagemang i sökandet efter den försvunna mannen, både från hemvärnet som från lokalbefolkningen men nu läggs ärendet över till lokalpolisen. Anhöriga har även underättats om hur arbetet kommer fortsätta.

– Det har varit ett väldigt stort arbete bakom detta och vill tacka alla som sökt, hjälpt till och kommit med tips.

Polisen är dock fortfarande intresserad av tips från allmänheten.