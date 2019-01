Telefonipronblemen ger förhöjd beredskap inom vården

Region Västmanland har Tele2 som operatör för sina mobiltelefoner och trots att de inte fått rapporter att det skapat några problem in om vården så har störningarna med Tele2 gjort att den beslutat sig för att gå upp i stabsläge. Det meddelar Marina Vildbird på kommunikationsavdelningen till SVT Västmanland.

Dubbelkolla organisationen

Stabsläget har i detta fall inneburit att reservtelefonin kopplats in. Orsaken till att Region Västmanland gör detta är enligt Marina Vildbird att den vill säkerställa att inga följdeffekter ska komma. Via 1177 Vårdguiden meddelar Regionen att det ska gå att nå vårdcentraler, personer och avdelningar på sjukhuset direkt men att om man stöter på problem så kan man ringa via växeln på 021-173000 och bli kopplad därifrån.

Vid ett annat stopp inom telefonin fick till exempel en hiss att stanna på sjukhuset, berättar Marina Vildbird. Hon säger också att Regionoen vill gå upp i stabsläge även för att säkerställa att man inte missat något i organisationen som kan bli påverkat.

Inga trygghetslarm eller sökare ska enligt Marina Vildbird har påverkats av telefonistrulet.