30-tal incidenter med raketer och smällare under nyår i Västmanland

Från klockan 14 på nyårsafton fram till och med natten på nyårsagen fick polisen in flera samtal om barn och unga som sköt raketer och kastade smällare. En händelse där två ungdomar under kvällen på nyårsdagen sköt sönder ett fönster i en bostad på Vallby i Västerås har polisanmälts. Polisen har inte hittat någon misstänkt.

Enligt polisen kan det vara den enda incidenten med raketer under nyår som anmälts i Västerås de senaste fem åren.

– Det här är en kvalificerad spekulation, men vid många tillfällen är det så att vi inte hinner fara ut på ärendet. Det kan även vara så att personen som drabbas nöjer sig med att vi åker förbi och kollar läget, säger Christer Öhrlund, kommunpolis i Västerås och fortsätter:

– Men om en person skjuter raketer mot bostaden har man helt klart rätt att anmäla.

På nyårsafton fick polisen flera samtal om raketer som skjutits mot bussar på Vallby i Västerås. I Hökåsen norr om Västerås tog polisen en stor mängd alkohol när flera ungdomar sköt raketer mot varandra och mot villor. Ungefär samma tid fick polisen samtal om en liknande händelse i Arboga, där ungdomar sköt mot byggnader och mot varandra.

Under nyårsdagen var det lugnare, men flera samtal kom in under eftermiddagen och kvällen. Bland annat sköt ett 20-tal ungdomar raketer mot bilar på Viksäng i Västerås. Även ett tiotal ungdomar ska ha skjutit fyrverkerier riktade mot hus i samma område.

Trots ett 30-tal händelser menar polisen att det inte sticker ut i jämförelse med tidigare nyårsfiranden.

Händelserna klassificeras som brott mot lokala ordningsföreskriften, ofog barn/ungdom och skadegörelse.