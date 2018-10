Två trafikolyckor inträffade under eftermiddagen i närheten av Sala. På riksväg 56 kolliderade två lastbilar under en omkörning, mellan Munga och Ransta. Olyckan har lett till att vägen har stängts av och trafiken leds nu om via länsväg 726 och 723.

Strax efter skedde även en olycka i närheten av Sala Silvergruva. En bil ska ha bromsat in, varpå de två efterföljande fordonen körde in i varandra.

Ingen uppges vara skadad.