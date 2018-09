Bland annat är ett tingshus daterat till 1300-talet och stolparna vid huset är föremålet för undersökningen. Det är det äldsta tingshus som har grävts ut i Sverige.

Stolparna kan ha varit en del av en processionsväg eller så kan de ha avgränsat tingsområdet.

Utgrävningen är en fortsättning på tidigare utgrävningar och är ett samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Kulturmiljövård, företagen Arkeologerna och Arkeologikonsult samt University of the Highlands and Islands från Skottland.