Vänsterpartiet ordnade digitalt demonstrationståg i Västerås

Förstamajfrukost och livesändningar, där drygt 50 personer hade skickat in sina slagord som sedan kom in i det digitala demonstrationståget i Västerås var några av programpunkterna under Vänsterpartiets första maj 2020.

– Vi brukar ha 250-300 personer i tåget, så det är ju betydligt färre, säger Linn Wegemo, ordförande för Vänsterpartiet i Västerås.

”Håller tal bland orcher och troll”

Ett aprilskämt som sedan blev allvar är att man kunde demonstrera i en fiktiv spelvärld – berätta?

– Man kommer in med sin figur i spelet och träffas, och sedan går man till en plats där vår partiledare Jonas Sjöstedt har en ”avatar” och håller tal bland orcher och troll. Det är ett annorlunda sätt att nå ut, och det är många som skapat ett konto i spelet som inte hade det innan för att kunna gå med, säger Linn Wegemo.