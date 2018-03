Västmanlänning invald i Bandyns Hall of Fame

I år väljs fem bandyspelare in, fyra av dem är på plats på galan. För bortgångne VSK:spelaren Gunnar Hyttse skickas diplomet till VSK som var hans förening under hela karriären.

- Vi har haft det här priset i sju år och en annan västmanlänning som blivit invald i Bandyns Hall of Fame är mittfältaren Sören Boström i VSK och Västanfors, säger Erik Jonsson på Bandyförbundet.

Även VSK:forwarden Pontus Widén som vunnit fyra SM-guld, och var ordförande för VSK:s bandysektion 1955-59, finns med i Bandyns Hall of Fame.

Tanken med Bandyns Hall of Fame är att hylla och uppmärksamma de som gjort en insats för bandyn. Alla som väljs in blir bjudna på finalen och galan efter den på kvällen. Ungefär 500 personer sitter ihop och kollar på matchen, sedan firar de ihop på Uppsala slott. Bland gästerna finns damernas och herrarnas finallag, Svenska bandyförbundet och de som tidigare blivit invalda i Hall of Fame – såsom gamla utespelaren i Falun Boltic, Bempa Ericsson.

– Officiellt blir det på bandygalan på lördag i Uppsala slott efter bandyfinalen för damer och herrar där de bäst spelarna för säsongen hyllas, säger Jonsson.